Espirituanos en Asunción (+fotos)

La medalla de oro la consiguió el saltador de altura Diosber Hernández y las dos preseas de bronce las aportaron Abrham Pérez, en el arco recurvo mixto y Brayan Valle García, como parte del equipo cubano de voleibol

El joven espirituano consiguió un bronce inédito para la disciplina en el territorio. (Foto: Jit)

Una medalla de oro y dos de bronce, las primeras en la historia de los Juegos Panamericanos Junior para esta tierra y dos clasificaciones a la cita continental de mayores de Lima 2027 fue el mejor saldo de los espirituanos que formaron parte de la delegación cubana a Asunción, Paraguay.

A la cima del podio ascendió el yaguajayense Diosber Hernández Mustelier, quien ganó el título en el salto de altura con marca de 2.07 metros que le dio la clasificación directa a los Juegos de la capital peruana.

Una de las medallas de bronce fue al pecho del arquero Abrham Pérez, quien, en el arco recurvo mixto, aportó la primera presea de un atleta espirituanos en Juegos Panamericanos Junior en dúo con Eliamis García.

Diosber protagonizó una competencia muy táctica. (Foto: Mónica Ramírez)

La otra presea de bronce la aportó Brayan Valle García, como parte del equipo cubano de voleibol masculino que se clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima.

En cuanto a los restantes seis espirituanos que tomaron parte en la cita de Asunción, el trinitario Giorvis Domínguez Soto se ubicó en la cuarta posición como parte del relevo 4×100 metros masculino, (Reynaldo Espinosa, Deivi Rodríguez y Yander Herrera) que rubricó tiempo de 39.50 segundos.

El equipo cubano de voleibol masculino clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima. (Foto: JIT)

En las competiciones de atletismo también intervino el yaguajayense Leonel Armando González Sansariq, quien en el lanzamiento del martillo se ubicó en el onceno y último lugar con 51.77 metros.

La voleibolista Lianet García Anglada quedó quinta junto a su equipo de voleibol femenino y de manera individual obtuvo el reconocimiento como la de mejor servicio en la competencia.

Las actuaciones se completaron con las ciclistas Eylin Delgado Plasencia y Eyselis Rodríguez Urquiza, quienes ocuparon los puestos 30 y 35, respectivamente, en la ruta del ciclismo; en tanto Carlos Herrera Acosta, de tiro deportivo, quedó en el lugar 15 en la pistola de aire a 10 metros individual, con marca de 545.9 y décimo en la ronda clasificatoria del torneo mixto junto a Melany Abreus, con 540 puntos.

Lianet García quedó quinta junto a su equipo, pero de manera individual obtuvo el reconocimiento como la de mejor servicio en la competencia. (Foto: JIT)

La comitiva espirituana a los Juegos Panamericanos Junior de Asunción la integraron, además, el entrenador de tiro con arco Aliesky Reyes Plasencia y el juez de taekwondo Yurislando Romero Hernández.

Cuba concluyó en el séptimo lugar por naciones con foja de 19 títulos, 13 medallas de plata y 15 de bronce y garantizó 17 plazas para los Juegos Panamericanos de Lima.

Brasil se proclamó campeón de los Juegos con 70 medallas de oro, 50 de plata y 55 de bronce.