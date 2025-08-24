Felicita Díaz-Canel a medallistas cubanos en Asunción 2025

“Coraje, entrega y aprendizaje distinguieron a una generación que, pese a muchos desafíos, promete”, subrayó el mandatario cubano

Cuba concluyó con 19 medallas de oro, 13 de plata y 15 de bronce. (Foto: ACN)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió felicitaciones a los atletas de la isla que obtuvieron medallas en los II Juegos Panamericanos juveniles de Asunción 2025.

El jefe de Estado destacó en la red social X que el atletismo acumuló en la competencia ocho títulos y también se lograron preseas doradas en las modalidades de lucha, pesas, remo, taekwondo, canotaje y clavados.

“Coraje, entrega y aprendizaje distinguieron a una generación que, pese a muchos desafíos, promete”, subrayó.

#Asunción2025 llega al último día. Felicidades a los medallistas de #Cuba. El atletismo aportó 8 títulos, pero también brillaron lucha, pesas, remo, taekwondo, canotaje y clavados. Coraje, entrega y aprendizaje distinguieron a una generación que, pese a muchos desafíos, promete. pic.twitter.com/sD9aG84OFx — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 23, 2025

Cuba concluyó primera en el medallero del atletismo de los II Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025, al conquistar ocho medallas de oro, tres de plata y dos de bronce, y superar a las representaciones de Canadá y Colombia.

En tanto si situó tercera en la lucha (3-5-2) y el canotaje (3-3-3).