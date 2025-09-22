Accidente masivo en Ranchuelo, Villa Clara, deja saldo de 43 heridos

De la cifra de heridos hay cinco niños, que se atienden en el hospital pediátrico José Luis Miranda; mientras, en el hospital Arnaldo Milián Castro reciben atención médica los adultos, de los cuales dos están reportado de graves

Los 40 adultos y nueve menores heridos reciben atención hospitalaria en la provincia. (Foto: Facebook)

Un total de 43 personas reciben atención médica tras resultar lesionadas en un accidente entre dos ómnibus, ocurrido hoy en el municipio de Ranchuelo, Villa Clara.

El Teniente Coronel Heriberto López, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito, precisó que hasta el momento no se reportan fallecidos.

De la cifra de heridos hay cinco niños, que se atienden en el hospital pediátrico José Luis Miranda; mientras, en el hospital Arnaldo Milián Castro reciben atención médica los adultos, de los cuales dos están reportado de graves.

De acuerdo con el jefe de la Unidad Provincial de Tránsito, el accidente ocurrió en la carretera a Esperanza, a dos kilómetros del consejo popular La Esperanza del municipio Ranchuelo, e implicó a un vehículo Yutong (chapa 121284), y una guagua Diana (027011), además de un carretón de caballo.

Explicó que el ómnibus Yutong iba a recoger el turno de trabajadores de Farmacuba en Esperanza, cuando se impactó contra un ómnibus Diana de la Base de Ranchuelo, que realizaba un viaje desde San Juan hacia Santa Clara.

Están presentes en el lugar Susely Morfa González, Primera Secretaria del Comité Provincial Partido Comunista de Cuba, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de Villa Clara.

Además, se encuentra el Sistema Integrado de Urgencias Médicas, los bomberos y otras fuerzas del Ministerio del Interior, que investigan las causas del accidente.