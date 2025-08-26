Aduana frustra intento de tráfico de frogas por Aeropuerto Internacional José Martí

La cocaína se encontraba oculta en paquetes de toallas húmedas. (Foto: @vicejefeagr)

La Aduana General de la República (AGR) frustró un intento de tráfico de drogas en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, según trascendió este martes.

Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, informó en su cuenta en X de la detección de cocaína «oculta en paquetes de toallas húmedas detectada en el aeropuerto de La Habana». Señaló el empleo de un tercer país para dificultar la detección de ilícito.

Estas acciones ocurren en un momento cumbre de la lucha contra este flagelo en la nación. Cuba ha reafirmado en disímiles ocasiones su política de tolerancia cero hacia las drogas y recientemente inauguró un Observatorio Nacional con el propósito de arrancar de raíz este mal social y sus consecuencias.