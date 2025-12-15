Afectación en señales de radio y televisión en Sancti Spíritus

Las interrupciones se reportan en todo el territorio provincial desde la tarde de este lunes

Trasmisión de señal de radio y TV. (Foto: Radio Ciudad de La Habana).

Desde cerca de las cinco de la tarde de este lunes se interrumpieron en la provincia las señales de radio y televisión.

La afectación, según explicaron a Escambray especialistas de RadioCuba, se debe a un problema con una de las fases eléctricas en los equipos de la torre de San Isidro.

Aunque en algunos puntos de la geografía espirituana es posible captar las señales de televisión por la cercanía con torres de otras provincias como Villa Clara, la interrupción se extiende prácticamente a todo el territorio provincial.

Una brigada de la Empresa Eléctrica labora en San Isidro para restablecer el fluido eléctrico y, por consiguiente, las señales.