Agasajo a la noble profesión de salvar vidas (+fotos)

En vísperas del Día de la Medicina Latinoamericana, que se celebra este 3 de diciembre, Sancti Spíritus honró a los centenares de trabajadores del sector que cada día batallan por la vida

En el acto fueron reconocidas varias instituciones asistenciales y el municipio Fomento. (Fotos: Adriana Alfonso/Escambray)

Con una evocación al legado humanista del Comandante en Jefe Fidel Castro y del doctor Carlos Juan Finlay inició el homenaje a los galenos espirituanos, en vísperas del Día de la Medicina Latinoamericana.

Laida Gallo Matos, en nombre de los trabajadores del sector, en sus palabras significó los resultados de la Salud en la provincia. “Sancti Spíritus muestra una de las mejores tasas de mortalidad infantil de Cuba y es gracias a la loable labor de ustedes”, expresó.

Ante una representación de médicos, enfermeros y tecnólogos, Gallo Matos transmitió una felicitación a quienes laboran en uno de los frentes más afectados debido al histórico bloqueo impuesto por los Estados Unidos.



Se impuso la medalla Manuel Piti Fajardo a trabajadores con más de 20 y 25 años en el sector de la salud.

El sello 85 aniversario de la CTC le fue conferido a la familia de Luis Piñero.

El doctor Francisco Fernández Quintero expresó que a pesar de las dificultades la provincia alcanzó la condición de Destacada por el Día de la Medicina Latinoamericana.

La Dirección General de Salud en la provincia reconoció el trabajo del municipio Fomento, del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos y del Pediátrico José Martí. También fueron agasajados los colectivos de la Clínica Estomatológica Municipal de Sancti Spíritus, el policlínico Juana Naranjo, de la cabecera provincial, y la Universidad de Ciencias Médicas que, en 2026, celebrará el aniversario 40 de su fundación.

De manera especial, el sello 85 Aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba le fue conferido a la familia de Luis Manuel Piñero Pérez, destacado profesor fallecido hace solo unos días. También fueron impuestas las medallas Manuel Piti Fajardo a trabajadores con 30 y 25 años en el sector.

Al acto de homenaje asistieron autoridades del Partido y el Gobierno.

El doctor Francisco Fernández Quintero, director general de Salud, compartió que, a pesar de las adversidades, este año el sector en Sancti Spíritus ha mostrado resultados positivos, por lo que mereció la condición de Destacada. “Las especialidades de Estomatología General Integral, Neonatología, Cirugía Maxilofacial, Endocrinología y Microbiología fueron calificadas de Excelencia por la Junta de Acreditación Nacional. Se continúa perfeccionando la formación de prensado y posgrado en la Universidad de las Ciencias Médicas espirituana”.

Fernández Quintero comentó que, gracias a la intersectorialidad, la esperanza de vida al nacer es de casi 80 años y recordó que cientos de colaboradores ponen bien alto el nombre de Cuba en diversos países del mundo.

Al acto de homenaje a quienes integran el ejército de batas blancas, como fue calificado por Fidel, asistió Ekaterina Gowen Dickinson, miembro del Comité Central del Partido y secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio, Elaine Plasencia Afonso, miembro del Buró Provincial del Partido, y Yaquelín de la Paz, coordinadora de Programas y Objetivos en el Gobierno Provincial.