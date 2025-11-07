Agradece Díaz-Canel a Petro ayuda de Colombia para el oriente de Cuba

Agencia Prensa Latina

7 noviembre, 2025 - 12:34pm

El buque ARC Victoria arribó a la terminal multipropósito del puerto Guillermón Moncada, de Santiago de Cuba, con ayuda humanitaria para los damnificados por el huracán Melissa. (Foto: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció hoy a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, la ayuda enviada por el gobierno sudamericano para resarcir los daños causados por el huracán Melissa.

“Gracias, querido @petrogustavo, por las donaciones enviadas para los damnificados por el huracán #Melissa en el oriente de #Cuba”, escribió el mandatario cubano en la red social X.

En el propio mensaje, Díaz-Canel expresó el aprecio al apoyo desinteresado e inmediato, “que ayudará a las labores que realizamos de recuperación en los territorios afectados”.

La ayuda fue tramitada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en articulación con la Cancillería y otras instituciones colombianas.

El donativo contiene 244,4 toneladas de alimentos, aseo, combustible y agua potable, destinado a asistir a los damnificados en la región oriental.

El cargamento salió el pasado lunes 3 de noviembre desde la Base Naval “ARC Bolívar”, y luego de cuatro días de travesía llegó este jueves al puerto Guillermón Moncada de la Ciudad Héroe de Santiago de Cuba.

