Agradece Díaz-Canel a Petro ayuda de Colombia para el oriente de Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció hoy a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, la ayuda enviada por el gobierno sudamericano para resarcir los daños causados por el huracán Melissa.
“Gracias, querido @petrogustavo, por las donaciones enviadas para los damnificados por el huracán #Melissa en el oriente de #Cuba”, escribió el mandatario cubano en la red social X.
En el propio mensaje, Díaz-Canel expresó el aprecio al apoyo desinteresado e inmediato, “que ayudará a las labores que realizamos de recuperación en los territorios afectados”.
La ayuda fue tramitada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en articulación con la Cancillería y otras instituciones colombianas.
El donativo contiene 244,4 toneladas de alimentos, aseo, combustible y agua potable, destinado a asistir a los damnificados en la región oriental.
El cargamento salió el pasado lunes 3 de noviembre desde la Base Naval “ARC Bolívar”, y luego de cuatro días de travesía llegó este jueves al puerto Guillermón Moncada de la Ciudad Héroe de Santiago de Cuba.
