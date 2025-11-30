Alejandro Claro debuta con éxito en el boxeo profesional

Los pugilistas cubanos barrieron en sus siete presentaciones en la segunda edición de la Noche cubana de boxeo profesional

Alejandro Claro Fiz. (Foto: Ricardo López Hevia/ Granma)

El espirituano Alejandro Claro Fiz debutó con éxito en el boxeo profesional al ganarle al argentino Mauro Nicolás Liendro en uno de los combates de la segunda edición de la Noche cubana de boxeo profesional, celebrada en el Hotel Internacional de Varadero.

Claro Fiz, doble medallista de bronce mundial, subió al ring con determinación en la división de 112 libras. Desde que sonó el campanazo inicial, aprovechó su mayor estatura para mantener la distancia, conectando golpes rectos al abdomen de su rival.

Round tras round, el cubano fue acumulando ventaja, hasta que al finalizar los seis asaltos, los jueces no tuvieron dudas: victoria unánime para el representante cubano, reseñó Cubadebate desde la sede.

Al terminar el combate, con el rostro sudoroso, Claro Fiz declaró: “Muchas gracias al pueblo cubano por permitirme pelear aquí en Varadero. Estoy muy agradecido por el apoyo de todos. Nos preparamos intensamente para este combate y seguimos todas las indicaciones de nuestros entrenadores”.

Locales barrieron

En las peleas estelares los anfitriones Lázaro Álvarez y Erislandy Álvarez defendieron con éxito la faja continental americana de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante los mexicanos Raúl Hernández y Rogelio Jiménez, y Yunier Sorsano ganó la corona Federlatin ante el albiceleste Nicolás Verón.

Lázaro venció por votación unánime, Erislandy por veredicto también absoluto luego de haber sufrido una cuenta a poco del final, y Sorsano por fuera de combate en el tercer asalto, de acuerdo con el reporte de la agencia Prensa Latina.

En tanto, también debutaron los antillanos Saidel Horta, Nelson Williams y Keylor García vencieron ante los dominicanos Misael Vázquez y Jankelly Rodríguez y el colombiano Armando Fontalvo, por ese orden.

Horta, Williams y Claro lo hicieron por decisión unánime (3-0), García por nocaut técnico en el primer asalto

Me considero un estilista, pero en el boxeo profesional hay que dar espectáculo y po eso cambié un poco mi estrategia. No salió el golpe definitivo pero si la victoria, que es lo más importante, dijo Williams tras concluir su presentación.

Por su parte, el marroquí Moussa Gholam revalidó la faja continental de oro de América tra imponerse por nocaut en el segundo capítulo contra el argentino Nicolás Nahuel Botelli, y el alemán Malek Semmo le ganó por votación unánime al venezolano Julio Pérez en 72,5 kgs.