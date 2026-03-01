Claro por boleto a sus primeros centroamericanos

El pugilista busca inscribir su nombre en la nómina de la isla a los Juegos de Santo Domingo 2026

Claro (a la izquierda) será el representante cubano de los 55 kilogramos.

Tras un año de excelente cosecha, el espirituano Alejandro Claro Fiss quiere inscribir su nombre en uno de los pocos eventos que le queda por sumar a su enjundioso currículo: los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Pero para poder debutar en esas lides, el dos veces bronce mundial, la última de ellas en el 2025, el sierpense primero debe ganarse el boleto.

Esa posibilidad la tendrá cuando asista el torneo clasificatorio que tendrá lugar en la ciudad mexicana de Guadalajara, del 11 al 16 de marzo, el cual repartirá 63 plazas en cada una de las siete divisiones convocadas para cada sexo.

Claro será el representante cubano de los 55 kilogramos, una división a la que sube por primera vez luego de reinar en los 51 y 52, según hayan sido los cambios de peso exigidos en los diferentes torneos internacionales.

Asistente a los Juegos Olímpicos de París (2024) y los Panamericanos de Santiago de Chile (2023), el espirituano aparece con grandes opciones de “pescar” una de las 11 plazas que se darán en su división.

Claro integra un equipo compuesto por el bicampéon olímpico Julio César La Cruz (90 kilogramos), el campeón de París Erislandy Álvarez (65) los subcampeones universales Saidel Horta (60) y Fernando Arzola (+90), Yunier Sorsano (70) y Keilor García (80).

Cuba tiene la intención de incluir a un equipo completo para la cita dominicana, que tendrá lugar del 24 de julio al 8 de agosto.