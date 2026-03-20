Claro asegura boleto a Centroamericanos de Santo Domingo

El pugilista debuta en esta cita regional esta vez como representante de Cuba en la división de los 55 kilogramos y es el único espirituano de este deporte que asistirá al evento

En los meses que le restan para la cita quisqueyana el espirituano arreciará su preparación a fin de lograr su aspiración principal: subir a lo más alto del podio. (Foto: JIT)

Con boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y medalla de oro selló su desempeño el pugilista espirituano Alejandro Claro Fiss en el recién finalizado torneo clasificatorio de Guadalajara, México.

Así, el doble medallista de bronce mundial y olímpico de París 2024 garantiza su debut en una cita regional, esta vez como representante de Cuba en la división de los 55 kilogramos, en tanto resulta el único espirituano de este deporte que asistirá al evento.

A la hora en que consumó su puesto en lo más alto del podio al ganarle 5-0 a Miguel Mijangos, de Guatemala, Claro ya tenía en el bolsillo su pasaje a República Dominicana. Lo había logrado cuando superó cerradamente 3-2 al venezolano Andrés Cova en la fase de semifinales.

“Siempre fui con la mentalidad de clasificar y poder conseguir el boleto —confesó a Escambray desde la sede—, me preparé muy bien para este evento y tenía una responsabilidad en mis manos, pues no era solo lograr la clasificación, sino el oro porque esos mismos rivales son los que encontraré en los Centroamericanos”.

Sobre el pleito con el venezolano, refirió que fue “el más difícil porque es uno de los rivales más fuertes de la división, pero tengo una buena experiencia en estos eventos internacionales y también gracias a la preparación que realicé con mi entrenador Carlos Pérez todo salió como esperábamos”.

Acerca de su defensa de los 55 kilogramos, una nueva división para él, lo considera como un gran cambio; “fui 49, después 51 y ahora 55 y he tenido que subir de peso, para lo cual tuve que hacer más trabajo de fuerza, ahora los rivales son más fuertes viniendo bajando de las divisiones de 67, 60 y hay que prepararse mejor, pero me siento rápido y fuerte y poco a poco me voy adaptando a esta división”.

En los meses que le restan para la cita quisqueyana el espirituano arreciará su preparación a fin de lograr su aspiración principal: subir a lo más alto del podio: “Que sepa mi gente de Peralejo, en La Sierpe, de Sancti Spíritus y de Cuba que siempre voy a dar lo mejor de mí”.

Cuba, en definitiva, ganó cinco cetros en el torneo clasificatorio de Gudalajara, pero lo más importante es que garantizó la presencia en los Juegos Centroamericanos de los 13 púgiles que subieron al ring: siete hombres y seis mujeres.