Alianza Bolivariana saluda victoria del pueblo ecuatoriano en referendo

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) saludó este lunes la gran victoria del pueblo ecuatoriano expresada en la consulta popular de la víspera, donde el No resultó el gran vencedor.

El bloque latinoamericano y caribeño señaló en un comunicado que los ecuatorianos, de manera contundente, reafirmaron “su compromiso con la soberanía nacional, la autodeterminación y el derecho irrenunciable a decidir su propio destino”.

Expresó que los resultados evidenciaron la voluntad de una nación forjada en el temple del Mariscal Antonio José de Sucre, la valentía de Manuela Sáenz, la firmeza de Eloy Alfaro y el espíritu libertador de Simón Bolívar, “reafirmándose como un pueblo heredero de la dignidad y fortaleza de nuestros héroes independentistas”.

Esta victoria, aseveró el ALBA-TCP, es el renacer patriótico que evoca las grandes horas del proyecto nuestroamericano, demostrando la vigencia y fuerza histórica del propósito de unión e independencia de la Patria Grande.

La Alianza aplaudió esta expresión de voluntad nacional que “se mantiene firme ante quienes intentan socavar su soberanía y condicionar su destino. ¡Que viva el bravo pueblo ecuatoriano!”, manifestó.

Con una participación que superó el 80 por ciento del electorado, el pueblo ecuatoriano salió a las calles ayer parar votar mayoritariamente por el No, en un resultado inesperado para el gobernante.

La víspera con cerca del 90 por ciento de los votos escrutados, el 60,54 por ciento del pueblo rechazó la instalación de bases militares extranjeras en el país; el 58,04 contradijo la reducción de asambleístas; el 53,45 por ciento objetó el financiamiento público a los partidos y el 61,58 por ciento rebatió la propuesta de convocatoria a la Constituyente.