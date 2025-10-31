Aporte récord de los innovadores en Sancti Spíritus

En más de 113 millones de pesos se calcula el efecto económico de la aplicación de sus trabajos este año. Por su desempeño integral, Sancti Spíritus aparece entre las cuatro provincias más destacadas de la ANIR en el país

Los aniristas espirituanos desempeñan importantes tareas en la economía, como la recuperación de equipos y piezas. (Foto: Alien Fernández/Escambray)

El efecto económico por la aplicación de las innovaciones y racionalizaciones de los aniristas espirituanos constituye récord este año al sumar más de 113 millones de pesos, cifra que supera en 37 millones lo aportado durante el 2024.

Ana Isa González Farfán, presidenta de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) aquí, detalló a Escambray que la labor de estos creadores mucho ha contribuido a diversificar las exportaciones, sustituir importaciones, incrementar la productividad del trabajo, la producción de alimentos, la fabricación y/o recuperación de equipos y piezas, así como al ahorro de todo tipo de recursos, fundamentalmente portadores energéticos.

Entre los colectivos de aniristas más destacados la directiva mencionó a los de la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, la Cárnica —con el mayor aporte a los ingresos de la Asociación—, el Complejo Turístico Topes de Collantes, la Empresa Pesquera Industrial EPISAN, la Eléctrica, Seguridad y Protección ESPROT, Electromedicina, la Unidad Empresarial de Base La Estancia, la División Alastor y el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos.

Por su desempeño integral, la ANIR de Sancti Spíritus —que cuenta con cerca de 12 300 asociados— aparece entre las cuatro provincias destacadas del país, junto a la Habana, Holguín y Santiago de Cuba, gracias al aporte notable de sus innovadores y racionalizadores, imprescindibles en el complejo escenario económico-financiero que hoy vive la isla.

Como parte de la Jornada del innovador, durante este mes aquí se han desarrollado varias actividades, entre ellas matutinos especiales, talleres, exposiciones, un encuentro de mujeres creadoras y hombres talentosos, intercambios con fundadores, jubilados y dirigentes de la ANIR, así como homenajes a su creador Ernesto Che Guevara.

Como colofón, el próximo viernes se desarrollará en el Combinado Cárnico el acto nacional de clausura de esta Jornada, con la entrega de importantes reconocimientos, entre ellos el Premio de Mayor Impacto Económico y Social, que merecieron cuatro aniristas del territorio: Reinaldo Prida, de la refinería Sergio Soto; Carlos Alberto González, de la Empresa de Seguridad y Protección; Alexander Valdivia, de la Empresa Azucarera Uruguay; y elprimer coronel Ángel Luis Camacho, del Complejo de Turismo Topes de Collantes.