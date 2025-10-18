Arte espirituano en el Mural de la Resistencia (+fotos)

El acontecimiento tiene lugar en el contexto del I Festival Granma-Rebelde de La Habana

José Alberto Rodríguez Avila (Avilarte), es uno de los seis creadores que plasman in situ temáticas diversas. (Fotos: Lisandra Gómez/Escambray)

El Mural de la Resistencia, una de las propuestas más visitadas del I Festival Granma Rebelde, en La Habana, cuenta con una firma espirituana.

Se trata del artista de la plástica José Alberto Rodríguez Avila (Avilarte), uno de los seis creadores que plasman in situ temáticas diversas.

De acuerdo con sus vivencias, se han inspirado en la denuncia del bloqueo norteamericano contra Cuba, la paz, el apoyo de nuestro pueblo a Palestina y el legado del Comandante en Jefe.

No resulta esta su primera vez en un espacio creativo donde convergen varios defensores de la ilustración y el humorismo gráfico.

El I Festival Granma-Rebelde reúne exponentes de todos los medios públicos de la prensa impresa del país, así como de canales y emisoras nacionales.

Todos muestran en los estands concebidos para la ocasión sus servicios y productos.