Artesana trinitaria asistió a evento internacional de turismo en Venezuela (+fotos)

La artesana trinitaria María Caridad (Mery) Viciedo, líder del proyecto Vallecito de Seda, fue una de las representantes de Cuba en la Rueda de Negocios Internacional 2025, organizada por el Ministerio de Turismo de Venezuela.
El evento, que reunió a más de 200 invitados de varias naciones latinoamericanas y caribeñas, tuvo entre sus propósitos promover alianzas estratégicas para el desarrollo turístico local sostenible en la región.
La delegación cubana estuvo encabezada por Martha Ibis Sánchez Ortiz, directora general del Fondo Cubano de Bienes Culturales, e incluyó a tres destacados artesanos cubanos, junto a Mery, cuya obra en El Vallecito ha convertido a esta comunidad trinitaria en un modelo de economía circular y preservación del patrimonio cultural.
A partir de técnicas artesanales, el proyecto rescata la cría del gusano de seda, con el que obtiene una fibra natural de excelente factura y se transforma en piezas textiles únicas, integrando a familias locales y atrayendo a turistas interesados en experiencias auténticas.
La artesana, conocida también por su proyecto Siempre a Mano, comentó vía WhatsApp que el evento permitió a los participantes conectar con profesionales del turismo, aprender sobre tendencias globales y descubrir nuevas oportunidades de negocio.
Para Vallecito de Seda, reconocido en 2024 por la Unesco como ejemplo de desarrollo comunitario sostenible, su presencia en este evento internacional abre puertas a mercados especializados en el turismo cultural.
