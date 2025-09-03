Asamblea Constitutiva de Bufetes Colectivos marca sus rumbos futuros

Este proceso no solo renueva las estructuras, que cuentan en todo el país con más de tres mil 500 abogados en alrededor de 180 bufetes colectivos, sino que fortalece el sentido de pertenencia, el compromiso ético y la preparación profesional de los mismos

La Asamblea General Constitutiva de la Organización de Bufetes Colectivos concluyó este miércoles. (Foto: ACN)

Con una invitación a la participación activa de la abogacía en el desarrollo del país para el próximo quinquenio de 2025-2030, concluyó este miércoles, en el Palacio de Convenciones de La Habana, la Asamblea General Constitutiva de la Organización de Bufetes Colectivos (ONBC).

La sesión de clausura estuvo encabezada por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; José Ramón Machado Ventura, Comandante del Ejército Rebelde; Julio César García Rodríguez, jefe del Departamento de Atención al Sistema del Poder Popular, Órganos del Estado y del Sector Jurídico, entre otras autoridades relacionadas al sector.

En una intervención especial, Morales Ojeda destacó las oportunidades que ofrecen estos espacios de encuentro para fortalecer el trabajo de los bufetes colectivos, donde se debe afrontar todo lo que falta por hacer con una dosis de confianza, optimismo y satisfacción por los resultados.

Valoró el dirigente partidista que en proporción a la cantidad de servicios brindados, las violaciones reportadas constituyen una cifra ínfima en relación al trabajo de la inmensa mayoría de los abogados, aunque siempre se aspira a buscar la excelencia que demanda y merece el pueblo.

Morales Ojeda reiteró el reconocimiento por el trabajo desarrollado en estos cinco años y la voluntad de la máxima dirección del Partido de acompañar a la entidad en este nuevo mandato.

Confiamos en que con ustedes la Revolución tienen verdaderos baluartes y sabrán brindarle con esos valores el mejor homenaje al abogado mayor, el Comandante en Jefe Fidel Castro, en el año de su centenario, añadió.

Como culminación del proceso de reuniones en cada uno de los territorios, los miembros de la Asamblea eligieron a la nueva Junta Directiva Nacional de la Organización para el período 2025-2030, al frente de la cual fue ratificada Lilia María Hernández Doejó, en correspondencia con lo previsto en la Ley 176/2024 “Del Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos”.

Hernández Doejó se refirió a las proyecciones inmediatas del organismo, encaminadas a mejorar en la calidad de los servicios prestados, reforzar las vías de autofinanciamiento, la implementación del enfoque de género en cada uno de las unidades de base, y robustecer la comunicación institucional, entre otras prioridades dirigidas a enfrentar retos legales presentes y futuros.

Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia, subrayó en las conclusiones del evento que el mismo estuvo acompañado de momentos de intensos debates, caracterizados por el amor por la abogacía y el compromiso de la membresía con la Revolución.

Entre los hitos del ramo ponderó la prestación de más de 531 mil servicios anuales, tanto a personas naturales como jurídicas, sin contar su rol social, por el cual aproximadamente un millón de cubanos acuden anualmente a los despachos de abogados para temas de consultoría.

Con base en el comportamiento ético de sus miembros y el sentido autocrítico demostrado, reconocemos a todos los que con su quehacer diario enaltecen la abogacía cubana y honran con su labor el compromiso superior de dignificar el papel de los bufetes colectivos en el año del centenario de Fidel, concluyó.

La ONBC realiza cada cinco años su proceso eleccionario para la renovación del mandato de los delegados a su Asamblea General y la Junta Directiva Nacional, ejercicio que reafirma el compromiso institucional con la participación activa, la transparencia y la renovación de sus estructuras de dirección.

Este proceso no solo renueva las estructuras, que cuentan en todo el país con más de tres mil 500 abogados en alrededor de 180 bufetes colectivos, sino que fortalece el sentido de pertenencia, el compromiso ético y la preparación profesional de los mismos en un contexto de profundas reformas juridicas en la nación.