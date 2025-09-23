Asiste Díaz-Canel a foro de alto nivel con Brasil

El primer Encuentro de Alto Nivel Políticas Públicas para la Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional fue inaugurado en La Habana en presencia del presidente cubano

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asistió este martes a un foro de alto nivel con Brasil que sesiona con la mirada puesta en fortalecer la cooperación regional y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El primer Encuentro de Alto Nivel Políticas Públicas para la Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional fue inaugurado en La Habana en presencia del mandatario y con la participación de representantes gubernamentales de ambas naciones.

Durante la apertura de la cita, el primer ministro cubano Manuel Marrero subrayó que este es un espacio fundamental para el diálogo político, el intercambio de experiencias entre Cuba y Brasil, y la construcción de sinergias que fortalezcan la alianza entre ambos países, en el marco de la cooperación Sur–Sur.

“Tenemos la certeza de que la soberanía alimentaria de nuestros países exige la participación conjunta de todas las fuerzas, recursos y estructuras organizativas, vinculadas a esta misión estratégica y decisiva para el bienestar de todos los pueblos”, subrayó.

El jefe de Gobierno destacó, además, que esta tarea constituye uno de los principales componentes de los derechos humanos y de la estabilidad social de las naciones.

En este sentido, señaló la importancia de promover mecanismos de cooperación que faciliten la creación de plataformas para el desarrollo de sistemas alimentarios inclusivos, con enfoque de protección social, participación activa de jóvenes y mujeres, y el necesario protagonismo de las comunidades rurales.

Sobre esta base, el primer ministro abogó por multiplicar la colaboración entre ambos países, priorizando el intercambio de experiencias en áreas claves como la seguridad, soberanía y autosuficiencia alimentaria, nutrición y salud, ciencia e innovación, agricultura urbana, suburbana y familiar, agroecología y el extensionismo agrario.

Asimismo, reiteró la disposición del país caribeño de compartir los “modestos resultados de Cuba, en medio de los desafíos que enfrentamos con el firme compromiso de aportar, al cumplimiento de la agenda común, en favor del bienestar de nuestros pueblos”.