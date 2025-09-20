Avioneta de Servicios Aéreos de Sancti Spíritus sufre accidente en Ciego de Ávila

El piloto logró salvar su vida tras presentar un fallo en el motor y dirigir la aeronave hacia aguas poco profundas

El piloto realizó un aterrizaje de emergencia lo más controlado posible en aguas poco profundas. (Foto: Redes Sociales)

En horas de la mañana de este 20 de septiembre, una avioneta dedicada a labores de fumigación contra plagas sufrió un accidente en la cayería norte de Ciego de Ávila, muy cerca del Hotel Colonial, según reportes en redes sociales.

De acuerdo con las primeras informaciones, el piloto logró salvar su vida tras presentar un fallo en el motor y dirigir la aeronave hacia aguas poco profundas, donde realizó un aterrizaje de emergencia lo más controlado posible.

Autoridades de la provincia se encuentran en el lugar investigando lo ocurrido.

La avioneta pertenece a la UEB de Servicios Aéreos de la provincia de Sancti Spíritus.