Mantienen Cuba y México conectividad y operaciones de vuelo regulares

Las autoridades aeronáuticas y las aerolíneas que operan estas rutas continúan trabajando de manera coordinada para asegurar la estabilidad de las operaciones, así como la seguridad y el bienestar de los pasajeros

Hasta el momento no se reportan afectaciones en los vuelos programados.

Las operaciones aéreas entre Cuba y México se mantienen funcionando y, hasta el momento, no se reportan afectaciones en los vuelos programados, informó este lunes la Embajada de la isla en esta nación norteamericana.

En una nota de prensa, la sede diplomática refirió que esto garantiza la conectividad regular para viajeros, turoperadores y demás actores vinculados al sector turístico y comercial.

Las autoridades aeronáuticas y las aerolíneas que operan estas rutas continúan trabajando de manera coordinada para asegurar la estabilidad de las operaciones, así como la seguridad y el bienestar de los pasajeros, aseveró la Embajada.

Apuntó que Cuba permanece abierta al turismo y reafirma su compromiso de ofrecer una experiencia segura y organizada a todos los visitantes.

La sede diplomática recomendó a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales de sus aerolíneas y agencias de viaje.

También agradeció la confianza de quienes eligen a la mayor de las Antillas como destino y ratificó la fortaleza de los lazos de movilidad y cooperación entre ambas naciones.