Banco Central informa nueva tasa de cambio oficial

Desde este jueves, se informa oficialmente por la institución la nueva tasa de cambio que rige en el país. El dólar estadounidense hoy se cotiza a 410 CUP

En correspondencia con las transformaciones cambiarias anunciadas por el Banco Central de Cuba, se establece que este 18 de diciembre entran en vigor las nuevas medidas relacionadas con el mercado cambiario.

Escambray comparte con sus lectores, la nueva tasa oficial.