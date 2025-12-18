Banco Central informa nueva tasa de cambio oficial

En correspondencia con las transformaciones cambiarias anunciadas por el Banco Central de Cuba, se establece que este 18 de diciembre entran en vigor las nuevas medidas relacionadas con el mercado cambiario.
Escambray comparte con sus lectores, la nueva tasa oficial.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.