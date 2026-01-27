Banco Central de Cuba desmiente y denuncia audio falso

No existe interrupción alguna en los servicios financieros; y se garantiza la continuidad y seguridad de todas las operaciones, asegura el BCC

El sistema bancario nacional opera con total normalidad y estabilidad, confirmó el BCC.

Un comunicado del Banco Central de Cuba desmiente y denuncia un audio difundido malintencionadamente en redes sociales, que afirma sobre el cese de los servicios bancarios en el país.

La institución informó que esa aseveración es “categóricamente falsa” y no emana de fuente oficial alguna.

Reafirmó, además, que el sistema bancario nacional opera con total normalidad y estabilidad. No existe interrupción alguna en los servicios financieros; y se garantiza la continuidad y seguridad de todas las operaciones.

El BCC recomendó a la población a desestimar y no replicar contenidos no verificados. Consultar únicamente los canales oficiales del Banco Central de Cuba para información autorizada.

­“Confiamos en la responsabilidad de todos para frenar la desinformación”, agregó.

(Con información de Granma)