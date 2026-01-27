Banco Central de Cuba desmiente y denuncia audio falso

Un comunicado del Banco Central de Cuba desmiente y denuncia un audio difundido malintencionadamente en redes sociales, que afirma sobre el cese de los servicios bancarios en el país.
La institución informó que esa aseveración es “categóricamente falsa” y no emana de fuente oficial alguna.
Reafirmó, además, que el sistema bancario nacional opera con total normalidad y estabilidad. No existe interrupción alguna en los servicios financieros; y se garantiza la continuidad y seguridad de todas las operaciones.
El BCC recomendó a la población a desestimar y no replicar contenidos no verificados. Consultar únicamente los canales oficiales del Banco Central de Cuba para información autorizada.
“Confiamos en la responsabilidad de todos para frenar la desinformación”, agregó.
(Con información de Granma)
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.