Brillarán tres Superlunas en 2026

Superluna es la coincidencia de la Luna llena o Luna nueva con el mayor acercamiento de esta a la Tierra.

El próximo 3 de enero brillará la Superluna del lobo, primera del año 2026 que tendrá 13 Lunas Llenas, incluyendo tres Superlunas, según adelanta el portal starwalk.

Además el año que llega tendrá tres Microlunas, una Luna Azul y dos Lunas Llenas eclipsadas.

La primera Superluna de 2026 coincidirá con una lluvia de meteoros, lo cual mermará el lucimiento de muchas de las estrellas fugaces más débiles, de acuerdo con expertos.

La segunda llegará el 24 de noviembre y la última en Nochebuena, con la distinción de ser la mayor y más brillante de 2026.

