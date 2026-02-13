Avistan en Sancti Spíritus especie de gavilán casi amenazado de extinguirse

Aunque el Batista es un gavilán bastante común, su presencia es muy local, pues solo puede encontrársele en los bordes de las ciénagas, salinas, marismas, costas y playas y en los cayos

Esta es la segunda vez que se reporta el vuelo de esta especie en la zona. (Foto: Oscar Alfonso/ ACN)

El Gavilán Batista (Buteogallus gundlachii), ave endémica de Cuba y catalogada entre las casi amenazada de extinguirse por la reducción de su hábitat, fue avistada en el extremo occidental del Parque Nacional Caguanes (PNC), importante área protegida de esta localidad de la provincia de Sancti Spíritus.

El hecho ocurrió en la finca La Espinita, en la zona de amortización del PNC, cuando el ave posaba tranquilamente en la parte superior de un añejo ejemplar de manglar prieto, en medio de una robusta plantación de esa especie que forma parte de la línea de protección costera.

Neolia Pujol Luna, bióloga del parque y Máster en Contaminación Ambiental, precisó a la ACN que el estado de conservación del ecosistema de La Espinita, derivado de la protección y manejo eficaz de los recursos de la flora y la fauna del lugar, condiciona la presencia del Gavilán Batista en esos escenarios.

Acotó la especialista que esta es la segunda vez que se reporta su vuelo en la zona.

El avistamiento en la finca La Espinita, argumentó Pujol Luna, habla a favor de la recuperación y mejoramiento de la biodiversidad de la zona de amortización del PNC en su extremo occidental, espacio donde el campesino Nelson Ríos ha ido conformando un corredor biológico a partir de las acciones de manejo de la naturaleza y la protección del lugar.

Aquí se han contabilizado más de 90 especies de aves, entre las propias de la zona y las migrantes, refirió el productor, el escenario del manglar está bien protegido y donde ayer hubo vacíos por tala indiscriminada y por las secuelas del huracán Irma, se levantan lozanos los mangles rojo y prieto, las llanas, júcaros y otras especies de la flora del litoral costero, se multiplican las colonias de cangrejos y otros moluscos, insectos, reptiles.

Tampoco se permiten la caza, la pesca ni el corte de madera, excepto los manejos controlados, lo que convierte al sitio en un refugio seguro para la avifauna de esta parte del Parque Nacional Caguanes que ofrece al Gavilán Batista alimentos y seguridad para su subsistencia, reveló Nelson Ríos.

El avistamiento de esta ave rapaz, conocida comúnmente como gavilán cangrejero y considerada hasta 2007 como una subespecie del águila negra, nos lleva, a su vez, a puntualizar el monitoreo sobre ella, por lo que representa para la fauna cubana, detalló Neolia Pujol Luna.

Aunque el Batista es un gavilán bastante común, su presencia es muy local, pues solo puede encontrársele en los bordes de las ciénagas, salinas, marismas, costas y playas y en los cayos, incluidos los del norte de la región central del país; mientras, no es raro verlo también en el sur de la Isla de la Juventud y en la Ciénaga de Zapata, en Matanzas.