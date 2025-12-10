Buró Político cubano ajusta programa del XI Pleno de Comité Central

El XI Pleno del Comité Central del Partido sesionará solo el 13 de diciembre

Agencia Prensa Latina

10 diciembre, 2025 - 11:30am

El secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, informó hoy sobre ajustes en el programa de trabajo del venidero XI Pleno.

«Teniendo en cuenta la compleja situación que vive el país, el Buró Político acordó ajustar el programa de trabajo del XI Pleno del Comité Central del Partido a una sesión y realizarlo el sábado 13 de diciembre por medio de videoconferencia», escribió en la red social X.

Esta decisión contribuirá a garantizar mayor permanencia de los principales cuadros en la base, informando y gestionando la solución de aquellos problemas que impactan en la calidad de vida del pueblo y en la reducción de gastos financieros y materiales.

RELACIONADO CON:

Agencia Prensa Latina

Texto de Agencia Prensa Latina

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025