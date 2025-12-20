Canciller cubano destaca ineptitud del Secretario de Estado de EE.UU.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, destacó este sábado desde sus redes sociales la incapacidad del Secretario de Estado de Estados Unidos para explicar las razones por las cuales su gobierno ha dedicado décadas y cuantiosos recursos a intentar doblegar a la isla sin lograrlo.

Durante más de sesenta años, Washington ha desplegado su poder económico y tecnológico con el propósito de desarticular la economía cubana, precisó.

La política de agresión incluye medidas coercitivas en diversos ámbitos internacionales, con el objetivo de provocar un colapso en la nación caribeña.

El funcionario estadounidense teme al ejemplo de independencia y resistencia de Cuba, que ha alcanzado reconocidos índices en salud, educación, cultura, deporte y desarrollo científico.

Rodríguez Parrilla subrayó que la práctica de la solidaridad en dimensiones amplias y el prestigio internacional del país constituyen elementos que explican la persistencia de la hostilidad de Washington.

Cuba ha reiterado que continuará defendiendo su soberanía y modelo social, pese a las presiones externas.