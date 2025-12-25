Celebra Dador Teatro una década en escena

La agrupación que echa raíces en Trinidad desarrolló un programa de presentaciones en varias instituciones culturales de la ciudad para disfrute del público local

Dador Teatro celebró 10 años en escena. (Fotos: Facebook)

En un escenario donde lo material y las angustias cotidianas se imponen casi siempre a lo emotivo, Dador Teatro conserva lo más espiritual de su arte; y es esa la esencia de una trayectoria que, en 10 años en escena, ha puesto a prueba la creatividad de los actores.

La jornada por el cumpleaños de este proyecto, Trinidad Teatral, llegó a un grupo de instituciones culturales de la ciudad, donde los jóvenes actores Fernando Miguel Gómez y Mirielsi de las Mercedes Valdés Cuevas, quienes comparten también su vida en pareja, encuentran siempre un público que aplaude su talento y constancia.

El Museo Nacional de Lucha Contra Bandidos resultó la primera escala de este pequeño, pero fructífero itinerario, en el que la agrupación presentó fragmentos de algunas de sus obras; también abrieron sus puertas el Romántico, el de Arquitectura y de Historia Municipal, además de la Galería Tristá en el Centro de Promoción Cultural de la Oficina del Conservador de Trinidad y el Valle de los Ingenios.

Esta última función cerró con broche de oro las seis puestas en escena realizadas por la agrupación desde el pasado 3 de diciembre para celebrar su décimo aniversario. Tras la presentación, el director y también actor Fernando Miguel Gómez López agradeció a varias entidades que apoyan a Dador Teatro; entre ellas las direcciones Provincial y Municipal de Cultura, la de Artes Escénicas, la propia Oficina trinitaria, la Empresa Aldaba y la Casa de Cultura Julio Cueva Díaz.

La agrupación teatral agradece sobre todo el trabajo con el público infantil.

Desde su surgimiento en 2015, Dador Teatro no ha abandonado las ganas de hacer y su obra incluye varios espectáculos dirigidos al público infantil, en los que combinan orgánicamente la técnica del clown y el teatro de figuras. Entre ellos sobresalen Historia de burros y Pico Sucio, su más reciente estreno, con la que participaron en la quinta edición del Festival Habana Titiritera, figuras entre adoquines, en agosto pasado

“Se trata de una versión del Gallo de bodas; pero con el espíritu de Trinidad porque nos apropiamos de muchos de los recursos artesanales autóctonos de la tercera villa de Cuba para tejer nuestras historias”, comentó Fernando Miguel Gómez, distinguido con el Premio Provincial de Teatro Hugo Hernández en 2025.