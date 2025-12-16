Centro Universitario de Yaguajay forma a trabajadores del Derecho

Los alumnos matriculados son trabajadores de los departamentos legales de las empresas e instituciones del municipio, entre ellos el propio Ministerio de Justicia

Unos 27 estudiantes de Yaguajay cursan la licenciatura en Derecho en el Centro Universitario Municipal. (Foto: Radio Sancti Spíritus)

Desde la propia creación del Centro Universitario Municipal (CUM) Simón Bolívar, de Yaguajay, se inició la carrera de licenciatura en Derecho, especialidad que en este 2025 se fortalece con la incorporación de unos 27 estudiantes del territorio.

En declaraciones a Escambray Ana Midiala González Pérez, directora del referido centro académico, explicó que los alumnos matriculados resultan trabajadores de los departamentos legales de las empresas e instituciones del municipio, entre ellos el Ministerio de Justicia.

González Pérez agregó que la disciplina se incluye dentro del plan de estudio E modificado y se ajusta a la modalidad de Curso por Encuentros; en tanto, acoge asignaturas de formación general y básica, además de materias optativas.

De igual forma, apuntó que la licenciatura se estudia por cinco años y dentro del claustro se encuentran profesores asistentes y másteres, todos especialistas en las temáticas impartidas.

Asimismo, recalcó que otros siete especialistas están listos para categorizarse y sumarse a la docencia en el segundo período del curso.

La directora del CUM puntualizó que, con la incorporación de la licenciatura en Derecho a las carreras de la casa de altos estudios en Yaguajay, el centro diversifica las opciones de pregrado, para dar respuesta a solicitudes o demandas de formación en la zona.

“Es importante formar profesionales comprometidos con los supremos valores de la sociedad, con el contexto actual, las transformaciones del modelo económico cubano y el ordenamiento jurídico”, destacó la también doctora en Ciencias del centro académico.

Por último, resaltó que dicha especialidad, como el resto de las impartidas en la institución, apuesta por forjar profesionales dotados de un alto sentido humanista y de sensibilidad social.