Ciclismo espirituano a todo pedal

De ello da fe la actuación de Ricardo Delgado en la Vuelta Ciclística a Chiriquí, Panamá, vital para que el equipo cubano lograra ubicarse en el segundo lugar

Ricardo Delgado, con la experiencia de haber integrado las filas del club Con- trolPack, fue el segundo mejor ubicado por Cuba en Panamá. (Foto: Facebook)

De la mano, o para decirlo mejor, de las piernas de los jóvenes, el ciclismo espirituano ha tenido un excelente desempeño en el 2025 gracias al accionar de sus representantes tanto a nivel nacional como internacional.

Lo más reciente ocurrió en la Vuelta Ciclística a Chiriquí, Panamá 2025, en la que el pedaleo de un espirituano resultó importante para que el equipo cubano lograra ubicarse en el segundo lugar del evento, en el que participaron selecciones profesionales de valía en el área.

Con el duodécimo lugar entre 135 ciclistas de 19 países, Ricardo Delgado González, ya con la experiencia de haber integrado el pasado año las filas del club español ControlPack, fue el segundo mejor ubicado por Cuba, detrás del avileño Randol Izquierdo, onceno.

Pero el 2025 reafirmó el liderazgo nacional de los yayaberos en este deporte, en el que fueron punteros durante varias ediciones de las vueltas ciclísticas a Cuba.

Esta vez, en su variante del Campeonato Nacional, se alzaron con el lugar cimero, sumados los resultados del evento de pista y ruta con una cosecha de 16 medallas, repartidas en seis de oro, cuatro de plata y seis de bronce.

En esas citas Delgado obtuvo tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce, en modalidades tan diversas como la Madison, persecución, contrarreloj, ómnium y ruta.

Este propio hombre amplió la presencia espirituana en eventos foráneos con su participación en el Campeonato Panamericano en Uruguay, la Vuelta Ciclística a Venezuela y la ya mencionada en tierras panameñas.

Mientras, dos de sus representantes hicieron el grado en la selección cubana que participó en los II Juegos Panamericanos Junior con sede en Paraguay en agosto último: Eyseli Rodríguez Urquiza y Eylin Delgado Plasencia.

Hasta allá llegaron gracias a los resultados, no solo en los eventos de su categoría, sino también como parte de la selección espirituana en los campeonatos nacionales de mayores.

Aunque finalmente no pudo asistir por enfermedad, Brayan Mandín también obtuvo el boleto para la cita junior paraguaya, tras su saldo en eventos nacionales e internacionales, sobre todo los primeros, y su flamante título en la contrarreloj.

Otras figuras también se destacaron en esta propia categoría juvenil como Keyeni Fernández, Bárbara Micheli Delgado, todas multimedallistas entre juveniles y mayores.

Vale destacar que estos y otros jóvenes sobresalieron en la categoría Sub-23 y así sumaron puntos.

Un nombre, el del experimentado Juan Manuel Cabrera, se hizo sentir este año, sobre todo por su contribución a los brillos del equipo.

De manera que el ciclismo espirituano ha estado otra vez a todo pedal, lo cual habla a favor del empeño y el esfuerzo de la familia del deporte en medio de carencias de todo tipo.