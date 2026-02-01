Delgado por “engordar” aval

Las aspiraciones del ciclista espirituano Ricardo Delgado se encaminan a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo

De alcanzar el boleto, sería la primera incursión de Delgado en juegos múltiples.

Los pedales y las aspiraciones del ciclista espirituano Ricardo Delgado se encaminan a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana, en agosto próximo.

Para lograr el cupo, el muchacho tendrá dos oportunidades en los Campeonatos Panamericanos de Pista y Ruta, que tendrá por sede a Chile (en febrero) y Colombia (marzo), respectivamente.

Por eso ha enfocado su preparación hacia esos objetivos desde el pasado año. “Creo que tenemos opciones de clasificar en las dos modalidades, en el caso particular, en los últimos tiempos he podido participar en muchas carreras que años anteriores no se había podido lograr y de hecho he obtenido muy buenos resultados”.

Para el cabaiguanense el 2025 resultó prolífero. Internacionalmente pudo competir en importantes eventos, entre los que se incluyen el Campeonato Panamericano en Uruguay, la Vuelta Ciclística Internacional a Venezuela y la tradicional Vuelta a Chiriquí, en Panamá.

A lo interno, resultó multimedallista en los Campeonatos Nacionales de Pista y Ruta. En el primero, conquistó dos preseas de oro: en la Madison y la persecución individual, plata en el ómnium y bronce en persecución por equipos, mientras en el segundo evento ganó la contrarreloj individual y obtuvo plata en el evento de ruta.

Tales saldos lo llevaron a figurar entre los 10 mejores atletas de la provincia durante el año que finalizó.

A pesar de su corta edad, 24 años, ya cuenta con la experiencia de haber militado en el club profesional español Controlpack.

A tierras ibéricas pretende regresar este año, donde un club español le hizo una invitación para integrarse al colectivo durante tres meses.