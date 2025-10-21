Cinco Gallos en preselección cubana para Copa América de Béisbol

La representación yayabera está encabezada por el experimentado Frederich Cepeda, al que se suman los lanzadores José Isaías Grandales, Yankiel Mauri, Ariel Zerquera y Fernando Betanzo

Frederich Cepeda figura entre los convocados a la preselección con miras a la Copa América. (Foto: Ricardo López)

Un quinteto de jugadores del equipo de Sancti Spíritus en la presente Serie Nacional de Béisbol forma parte de la preselección de 60 jugadores, de donde saldrá el equipo Cuba que participará en la primera Copa América, del 12 al 22 de noviembre.

La representación yayabera está encabezada por el experimentado Frederich Cepeda, único jugador de posición en la agrupación, que también integran los lanzadores José Isaías Grandales, Yankiel Mauri, Ariel Zerquera y Fernando Betanzo, a los que se une el coach Rafael Muñoz.

El elenco antillano, ubicado noveno en el ranking mundial, integrará el exigente Grupo A, con sede en La Guaira, Venezuela, junto al conjunto anfitrión (5), México (6), República Dominicana (12), Nicaragua (16) y Curazao (28).

Este torneo, que también se jugará en Ciudad de Panamá, será clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, además de otorgar 500 puntos para el ranking de la WBSC, de acuerdo con el reporte de la agencia Prensa Latina.

En ese país disputarán uno de los tres cupos disponibles para acceder a la Superronda las selecciones de Argentina (34), Brasil (22), Canadá (20), Colombia (13), Puerto Rico (7) y los locales panameños (8).

Dirigido por Germán Mesa, el conjunto cubano combinará juventud y experiencia, con el objetivo de evaluar talento, definir estrategias y fortalecer la identidad del béisbol nacional de cara al Clásico Mundial 2026.

La presentación oficial del equipo definitivo será el 3 de noviembre, en vísperas de un certamen que servirá para medir el estado real del béisbol cubano y su compromiso con el regreso al protagonismo continental.

Colectivo técnico: Germán Mesa (Director) | Humberto Guevara (Jefe Técnico) | Noelvis González (Coach de Banca) | Omar Linares (Entrenador de Bateo) | Jesús Bosmenier | Pedro Luis Lazo (Entrenadores de Pitcheo) | Rafael Muñoz (Coach de tercera) | Javier Dreke (Coach de primera)

Receptores

Andrys Pérez | Yosvany Alarcón | Andi Yaniel Cosme | Harold Vázquez | Yoangel La O

Jugadores de Cuadro

Bárbaro Erisbel Arruebarruena | Roberto Sulivan Baldoquín | Yordan Manduley Escalona | Alexander Eduardo Rodríguez | Alexei Ramírez | Luis Vicente Mateo | Christian Leandro Rodríguez | Yiddi Cappe (MLC) | Jean Harvin Walters (MLC) | Armando Enrique Hechavarría | Ariel Hechavarría | Jeison Martínez | Yulieski Miguel Remón | Yoel Yanqui Vera | Lázaro Alfredo Cedeño González | Yordanis Samón Matamoros

Jardineros

Alfredo Despaigne | Yoelkis Guibert | Roel Santos Martínez | Yassiel Andy González | Dennis Laza | Francisco José Martínez | Leonel Moa | Carlos Alberto Monier | Juan Carlos Negret (México) | Raidel Sánchez | Frederich Cepeda | Yasser Conrado Iquierdo

Lanzadores

Yoennis Yera | Pavel Hernández | Armando Addiel Dueñas | Raymond Figueredo | José Isais Grandales | Frank Ernesto Herrera | Randy Román Martínez | Yadiel Martínez | Yankiel Mauris | Frank Camilo García | Yoel Mojena | Yusniel Padrón Artiles (México) | Rafael Orlando Perdomo | Leodán Manuel Reyes | Osdany Rodríguez | Darío Sarduy | Andy Vargas | Marlon Vega | Ariel Ernesto Zerquera | Yunier Batista | Samni Enrique Benítez | José Ignacio Bermúdez | Eilander Bravo | Fernando Betanzo | Michel Alejandro Cabrera | Yunieski García.