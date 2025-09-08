Claudia Sheinbaum: México mantendrá convenio para labor de médicos cubanos

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó hoy que México continuará el convenio establecido con Cuba para mantener la labor de médicos de la isla en el país y anunció una mayor colaboración para el tratamiento del pie diabético.
“Tenemos colaboración Cuba, lo saben, en varios temas. Los médicos cubanos, que siguen aquí. Vamos a seguir. Es un convenio establecido, tiene todo en regla, y vamos a seguir con eso”, aseveró la mandataria al responder a una pregunta durante su habitual conferencia de prensa.
Desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo destacó que el país antillano es de los pocos dispuestos a enviar galenos a México, y reiteró que no se sustituye a ningún médico de esta nación norteamericana.
“El problema es que México dejó de graduar médicos especialistas durante demasiados años (…). Esta idea de que había que tener médicos de excelencia y que la manera de tener médicos de excelencia era cerrar el ingreso”, explicó la dignataria, al criticar nuevamente este hecho.
Sheinbaum resaltó que los especialistas de la isla están ayudando a los más pobres del país.
“Son médicos muy buenos, graduados, y que están dispuestos a venir a México a los lugares más apartados, donde muchas veces médicos mexicanos tampoco quieren irse (…) y nosotros tenemos la obligación de atender a todas y a todos y se requieren médicos especialistas”, subrayó.
La mandataria mencionó, asimismo, que su nación adquiere varios medicamentos de la mayor de las Antillas.
“Hay uno en especial que vamos a impulsar el próximo año, que es el pie diabético. Cuba tiene un medicamento y un esquema de atención para evitar amputaciones muy exitoso”, expuso.
Refirió la existencia de clínicas de pie diabético con esta metodología, técnica y medicamentos en algunos centros de salud ampliados del IMSS-Bienestar y lo consideró muy importante para el país, pues “se está incrementando el tema del pie diabético”.
“Entonces, en particular en este tema vamos a tener mayor colaboración con Cuba, porque es el único país que tiene este medicamento y que tiene muchísimos resultados”, enfatizó.
El Heberprot-P, la única terapia en el mundo para la cicatrización efectiva de las úlceras del pie diabético neuropáticas e isquémicas, profundas y complejas, contiene factor de crecimiento epidérmico humano recombinante para la cicatrización efectiva de las úlceras del pie diabético.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.