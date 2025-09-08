Claudia Sheinbaum: México mantendrá convenio para labor de médicos cubanos

Sheinbaum resaltó que los especialistas de la isla están ayudando a los más pobres del país

La mandataria mencionó, asimismo, que su nación adquiere varios medicamentos de la mayor de las Antillas. (Foto: PL)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó hoy que México continuará el convenio establecido con Cuba para mantener la labor de médicos de la isla en el país y anunció una mayor colaboración para el tratamiento del pie diabético.

“Tenemos colaboración Cuba, lo saben, en varios temas. Los médicos cubanos, que siguen aquí. Vamos a seguir. Es un convenio establecido, tiene todo en regla, y vamos a seguir con eso”, aseveró la mandataria al responder a una pregunta durante su habitual conferencia de prensa.

Desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo destacó que el país antillano es de los pocos dispuestos a enviar galenos a México, y reiteró que no se sustituye a ningún médico de esta nación norteamericana.

“El problema es que México dejó de graduar médicos especialistas durante demasiados años (…). Esta idea de que había que tener médicos de excelencia y que la manera de tener médicos de excelencia era cerrar el ingreso”, explicó la dignataria, al criticar nuevamente este hecho.

“Son médicos muy buenos, graduados, y que están dispuestos a venir a México a los lugares más apartados, donde muchas veces médicos mexicanos tampoco quieren irse (…) y nosotros tenemos la obligación de atender a todas y a todos y se requieren médicos especialistas”, subrayó.

“Hay uno en especial que vamos a impulsar el próximo año, que es el pie diabético. Cuba tiene un medicamento y un esquema de atención para evitar amputaciones muy exitoso”, expuso.

Refirió la existencia de clínicas de pie diabético con esta metodología, técnica y medicamentos en algunos centros de salud ampliados del IMSS-Bienestar y lo consideró muy importante para el país, pues “se está incrementando el tema del pie diabético”.

“Entonces, en particular en este tema vamos a tener mayor colaboración con Cuba, porque es el único país que tiene este medicamento y que tiene muchísimos resultados”, enfatizó.

El Heberprot-P, la única terapia en el mundo para la cicatrización efectiva de las úlceras del pie diabético neuropáticas e isquémicas, profundas y complejas, contiene factor de crecimiento epidérmico humano recombinante para la cicatrización efectiva de las úlceras del pie diabético.