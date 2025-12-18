Claudia Sheinbaum: México mantendrá posición de apoyo a Cuba

“Nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener, como se ha mantenido desde (el exmandatario Adolfo) López Mateos”, aseveró al recordar la existencia de una constante en el vínculo con la nación caribeña

Sheinbaum subrayó que son los ciudadanos de la isla quienes sufren el cerco impuesto por Washington durante más de seis décadas. (Foto: PL)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que la posición de México con respecto a Cuba es soberana y se mantendrá aunque resulte una diferencia con el gobierno de Estados Unidos, que impone a la isla un bloqueo económico.

“Nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener, como se ha mantenido desde (el exmandatario Adolfo) López Mateos”, aseveró al recordar la existencia de una constante en el vínculo con la nación caribeña durante gobiernos anteriores, sin importar la tendencia política.

La dignataria señaló que este ha sido un tema permanente en la relación México-Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959 y refirió que el nexo con la isla “siempre ha sido una diferencia” entre las administraciones de los dos países vecinos.

“Entonces, no tiene por qué influir en las relaciones México-Estados Unidos. Y nuestra posición es soberana, es una decisión soberana y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos. Los pueblos no tienen por qué sufrir”, dijo en relación al bloqueo.

La jefa del Ejecutivo subrayó que son los ciudadanos de la isla quienes sufren el cerco económico, comercial y financiero impuesto por Washington durante más de seis décadas.

De acuerdo con los más recientes datos, esa política estadounidense contra el país antillano causó perjuicios estimados en siete mil 556,1 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero último, un incremento del 49 por ciento frente al lapso anterior.

Considerado el principal obstáculo al desarrollo de Cuba, solo en el sector de la salud el bloqueo dejó pérdidas de casi 300 millones de dólares en un año, mientras el impacto en el ámbito energético superó los 496 millones debido a las restricciones para importar combustibles y piezas de repuesto.

El pasado 29 de octubre, Cuba logró una nueva victoria en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas al obtener 165 votos a favor de la resolución que pide el fin de ese cerco.