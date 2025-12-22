Claustro Solemne por los educadores en la Universidad de Sancti Spíritus (+fotos)

Fue reconocida la labor de un grupo de profesores destacados de esa casa de altos estudios con la entrega de la Orden Frank País de Primer Grado, la medalla José Tey, la Distinción Por la Educación Cubana y los Premios del Rector

En el claustro trascendió que el próximo año estará lleno de retos para la UNISS. (Fotos: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray)

Este lunes la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) rindió merecido homenaje a sus educadores con la celebración del Claustro Solemne del año 2025; ha sido una jornada marcada por la alegría propia de este día y el agradecimiento a esos profesores entregados con devoción a la formación de los profesionales que en el futuro tomarán las riendas de la sociedad cubana.

“Hoy no celebramos solo una profesión, sino el pilar fundamental sobre el cual se levanta esta casa de altos estudios. Nuestros queridos profesores son formadores de sueños, despertadores de conciencias y arquitectos silenciosos del porvenir; quienes nos enseñan a pensar con rigor, cuestionar con fundamento y a construir con ética”, aseguró Liz Marian Bernal Pardillo, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria de la UNISS.

Durante el claustro fue reconocida la trayectoria y la excelsa labor de un grupo de educadores de la institución con la entrega de la Orden Frank País de Primer Grado, la medalla José Tey, la Distinción por la Educación Cubana y los Premios del Rector.

“El 2025 ha sido un año de crecimiento para nuestra universidad, lo cual es evidente a través de la sólida y estable matrícula con que contamos este curso, el fortalecimiento de los Centros Universitarios Municipales, el mejoramiento de la infraestructura de nuestras instalaciones, además del aporte imprescindible en materia de ciencia y tecnología que realiza la UNISS no solo en territorio espirituano, sino también a nivel nacional y en materia de cooperación internacional”, precisó el doctor en Ciencias Edelvy Bravo Amarante, rector de esa casa de altos estudios.

Además, puntualizó que el próximo año estará lleno de retos que la UNISS sabrá sortear y así continuar preparándose para el proceso de Evaluación Externa ante la Junta Nacional de Acreditación, que tendrá lugar en el 2027.