Cocodrilos derrotan a los Gallos y preservan la cima de la Serie Nacional de Béisbol

Con su victoria este domingo ante Sancti Spíritus, Matanzas logró preservar el liderazgo de la Serie Nacional de Béisbol, a pesar de caer en el duelo particular frente a los Gallos en tres de los cinco choques efectuados en el estadio José Antonio Huelga.

En el desafío de esta jornada, los yumurinos se impusieron cinco carreras por cuatro, gracias a un ataque tempranero ante las ofertas del joven Leandro Forteza, a quien le fabricaron cuatro anotaciones en apenas una entrada y dos tercios de actuación, y a una labor efectiva de Yamichel Pérez.

El espirituano devenido matancero caminó durante cinco capítulos y dos tercios, en los que permitió tres anotaciones, admitió siete imparables y propinó dos ponches sin boleto, para hacerse de su primer triunfo sin revés en la campaña.

Su labor fue respalda por Luis Manuel Hernández, a quien le anotaron una y le batearon tres imparables en tres inning y un tercio, lo que le valió para anotarse su primer punto por juego salvado.

Tras los tropiezos de Forteza en la apertura, Sancti Spíritus contó con los servicios de José Martínez, que admitió un sencillo y regaló un boleto en apenas dos tercios de actuación, y de José Luis Brañas, a quien le anotaron una vez de forma inmerecida durante cinco y dos tercios, en lo que resultó otra buena presentación.

Al bate, por los triunfadores volvió a sobresalir Eduardo Blanco, que compiló dos imparables y un tubey en cuatro turnos, con una remolcada y dos anotadas, mientras por los Gallos Alexei Febles lo hizo de 4-3, con un doble incluido, y una registrada.

Al cerrar el duelo, los espirituanos acumulan 20 éxitos y 15 fracasos, un saldo que los mantiene en la séptima plaza del certamen, ahora a cuatro desafíos de los matanceros, que lograron preservar la cima de la tabla, aunque amenazados a medio juego por Holguín, conjunto que extendió a siete triunfos consecutivos su racha victoriosa.

Luego del descanso de este lunes, Sancti Spíritus tendrá como rival a Pinar del Río, duelo que se escenificará en el estadio Capitán San Luis, del más occidental de los territorios cubanos, mientras Matanzas se trasladará hasta el Cristóbal Labra para enfrentar a Isla de la Juventud.