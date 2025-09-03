Colombia: Petro calificó como asesinato acción militar de EEUU

“Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, escribió el presidente colombiano en su cuenta de la red social X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó este miércoles como un asesinato la acción militar ejecutada por Estados Unidos en el Caribe durante la víspera que acabó con la vida de 11 personas presuntamente relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

“Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo. Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

Según alegó este martes el presidente estadounidense, Donald Trump, la agresión estaba dirigido contra la organización delictiva venezolana Tren de Aragua.

“El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos”, escribió en su red Truth Social.

El mandatario de Colombia difiere con Washington en cuanto los métodos que dice emplear contra el narcotráfico y rechazó la militarización que actualmente acomete frente a las costas de Venezuela.

Recientemente, aseguró que el llamado Cartel de los Soles, que el gobierno norteño emplea como pretexto para intimidar a la nación bolivariana, es en realidad una excusa ficticia para derribar gobiernos que no obedecen los dictados de la extrema derecha.

Si hay una agresión violenta contra Venezuela lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región grancolombiana, alertó posteriormente.

Advirtió que, de concretarse una intervención contra el país bolivariano, “asesinos de masas se adueñarán de territorios, movidos por la codicia, y los Estados se debilitarán como instrumentos de paz social”.

Consideró entonces que en la patria grande de Bolívar no puede haber sino soberanía nacional.

“Ni en Panamá, ni en Ecuador ni en Colombia ni en Venezuela debe haber sujeciones serviles a extranjeros. La región debe coordinar en términos de igualdad su política antinarcotráfico con los extranjeros, pues se trata de un problema de la humanidad, pero en términos de igualdad, no de sumisión”, escribió.