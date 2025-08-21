Comenzó la distribución de cigarros en Sancti Spíritus

Excepto en el municipio de Yaguajay, en el resto de los territorios espirituanos ya se realizan las entregas del mes de julio. Otros productos de la canasta básica también llegan a las bodegas

La distribución en Trinidad se hará directamente desde la propia fábrica radicada en la ciudad cabecera municipal. (Foto: Facebook)

Tras varias semanas en espera, finalmente los núcleos familiares de la provincia —excepto los del municipio Yaguajay— recibirán a través de la red de bodegas de Comercio, el cigarro correspondiente a la cuota del mes de julio.

Así lo informó a Escambray, Eliosbel Martínez Hernández, director de la Empresa Mayorista de Alimentos y otros Bienes de Consumo en Sancti Spíritus, y añadió que en el caso de Trinidad la distribución se hará directamente desde la propia fábrica radicada en la ciudad cabecera municipal.

De igual forma aclaró que la actual repartición se hace a razón de cuatro cajetillas de cigarro y dos tabacos por consumidor mayor de 18 años. En el caso de Yaguajay, si no se completa la demanda, entonces se repartirán tres cajetillas para luego cubrir el resto.

El propio director informó que el cigarro corresponde al presente mes los consumidores lo recibirán en la medida que se completen los inventarios. Ahora distribuyen tres tipos de marcas de cajetillas: el Popular rojo, azul y el Criollo.

El director de la Empresa Mayorista de Alimentos y otros Bienes de Consumo en Sancti Spíritus añadió que en estos momentos se inició también la distribución de azúcar del mes de agosto en la provincia, a razón de una libra por consumidor, así como la sal del presente mes. En el caso de Sancti Spíritus se está pagando, igualmente, la que se debía de la repartición anterior, producto este que se venderá según la composición de cada núcleo familiar.