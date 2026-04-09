Se reiniciará en Sancti Spíritus la distribución de cigarros

Debido a las limitaciones con el combustible, la producción de cigarros de todo el país se ha visto afectada. (Foto: Facebook)

La industria cigarrera de Trinidad reanudó su producción luego de más de 30 días de paralización a causa de afectaciones con el suministro de diésel, que se destina al funcionamiento de la caldera que genera el vapor para asegurar el inicio del proceso.

En declaraciones a Escambray Daysi Hernández Consuegra, directora general de la Empresa de Cigarros Juan D. Mata Reyes, explicó que el impasse productivo sirvió para realizar una importante reparación a varias de las maquinarias, las cuales, a causa de los muchos años de explotación, presentaban dificultades durante la fabricación de los cigarrillos que se comercializan bajo el sello Popular.

“Como parte de estas reparaciones —la más importante y abarcadora de la última década— se incluyó la sustitución de rodamientos y poleas, así como varias piezas que fueron fabricadas por un proveedor de República Dominicana, entre ellas los bloqueadores de la máquina de nacionalidad alemana”, aclara la directora.

En el país existen cinco fábricas destinadas a la producción de cigarros, pero la Juan D. Mata Reyes tiene la responsabilidad de producir 45 millones de cajetillas al año. Este mes solo se completarán alrededor de 3.5 millones, pues el combustible asignado alcanza para 17 días de labor.

Hernández Consuegra aclaró que en la industria cigarrera espirituana se utiliza, además, la energía renovable tras la instalación de un kit con 10 paneles solares que permite asegurar la iluminación de las diferentes áreas, así como el uso de equipos en las oficinas y otros de menor consumo, principalmente, pero el diésel asignado se destina solamente para la generación de vapor.

En otro orden, Escambray conversó con Oidel Alberto Lorenzo Jiménez, director de la Unidad Empresarial de Base Comercializadora Tabaco en Rama División Centro-Este, radicada en Sancti Spíritus, quien aseguró que tras el reinicio de la producción en la fábrica de Trinidad, a partir de ayer miércoles comenzaron con la entrega de unas 496 000 cajetillas de cigarro, las cuales se distribuyen mediante la Empresa Mayorista de Alimentos y otros Bienes de Consumo de la provincia.

“Este ha sido un inicio de año difícil para la fabricación de cigarros —aclara Oidel—, pues, debido a las limitaciones con el combustible, la producción de todo el país se ha visto afectada. Holguín, que también tiene plan de entrega con Santi Spíritus y produce el cigarrillo marca Criollos, estuvo igualmente paralizada”.