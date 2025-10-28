Confesiones de Juanelo: Club La Yaya, el antecesor de los coros de clave

El Club La Yaya, fundado en 1894 por Juan de la Cruz Echemendía, fue el precursor de los coros de clave, únicos de su tipo en la región

Juan Eduardo Bernal Echemendía

28 octubre, 2025 - 5:40am

En junio de 1894 Juan de la Cruz Echemendía fundó el Club La Yaya, con el objetivo de agrupar a personas que le agradaran amenizar y organizar comparsas y fiestas populares. El 21 de noviembre de 1899 queda legalizada la sociedad en el Gobierno Provincial del territorio.

Esa tradición identificada como un canto colectivo a dos voces, donde intervienen instrumentos como el tambor de cuña y la marímbula, se preserva con celo en esta ciudad del centro de la isla donde pervive la única agrupación de ese tipo del mundo: el Coro de Clave Espirituano.

Esta agrupación fue precursora de los posteriores coros de clave, tradición cultural autóctona de Sancti Spíritus.

Comentario

  1. Juan Beltran .
    28 octubre, 2025 at 10:20

    Interesante la Confección de Juanelo hoy .
    Ver a mi inolvidable vecino Miguelito Companioni en el centro de la foto me retrajo a memorias de mas de 70 años atrás pues su figura y personalidad quedaron en mi memoria qué lo sitúa en la tiendecita de mi abuelo (Perico Beltran) Independencia entre S Luis y B Vista) y también de verlo sentado allí en la ventana de su casa de la calle Máximo Gomez . Tambien ese Crucero del Kilo 12 , que «cruce» miles de veces me trae recuerdos de cuando «mataperreabamos» por todo aquello , pues desde el Parque de la Caridad hasta el Cementerio y La Tazajera corrían nuestras canillas y competiamos con los otros vejigos en su territorio jugando a las bolas , robando mangos y tirando piedras . Gracias Juanelo .

    Responder

