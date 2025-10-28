Confesiones de Juanelo: Club La Yaya, el antecesor de los coros de clave

El Club La Yaya, fundado en 1894 por Juan de la Cruz Echemendía, fue el precursor de los coros de clave, únicos de su tipo en la región

En junio de 1894 Juan de la Cruz Echemendía fundó el Club La Yaya, con el objetivo de agrupar a personas que le agradaran amenizar y organizar comparsas y fiestas populares. El 21 de noviembre de 1899 queda legalizada la sociedad en el Gobierno Provincial del territorio.

Esa tradición identificada como un canto colectivo a dos voces, donde intervienen instrumentos como el tambor de cuña y la marímbula, se preserva con celo en esta ciudad del centro de la isla donde pervive la única agrupación de ese tipo del mundo: el Coro de Clave Espirituano.