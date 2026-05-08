El arte femenino tiene la palabra

Varias artistas espirituanas confluyen en un mismo espacio en homenaje al Día de las Madres

Mujeres creadoras permanecerá en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena durante un mes. (Foto: Lisandra Gómez/ Escambray)

A fin de dignificar el arte femenino, históricamente relegado a un segundo plano como consecuencia del patriarcado, la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, de Sancti Spíritus, acoge la exposición colectiva Mujeres creadoras.

En esta muestra confluyen diversas firmas y técnicas de espirituanas que dedican gran parte de sus tiempos a la creación. Un recorrido por varias de las salas de la emblemática institución nos permite dialogar con esculturas, dibujos, pinturas, tejidos y fotografías.

“Formar parte del grupo de artistas escogidas es un verdadero lujo —confiesa Xiomara Chávez Sotuyo—. Primero porque nos visibiliza y, segundo, porque permite el diálogo entre tantas tendencias”.

Por su parte, la artesana Elena Arévalo Guevara, otra de las autoras, agradeció la idea de la propia dirección de la Biblioteca Provincial, ya que reconoció que ha sido difícil imponerse no solo en un escenario, donde predominan las voces masculinas, sino donde sus creaciones nacidas a fuerza del hilo y aguja sean valoradas en su justa medida.

“Una oportunidad así no la habíamos vivido. Los públicos que recorran las tres salas, donde cuelgan las creaciones, podrán interpretar, opinar y evaluar sobre nuestras obras”.

Mujeres creadoras visibiliza parte del arte espirituano con firmas femeninas y honra, además, a todas las madres a propósito que se avecina el segundo domingo de mayo, a juicio de Aurelia Beltrán Díaz, Llella.

“Ha sido muy interesante integrar la lista de las espirituanas seleccionadas. Incluso, ya yo tengo cierta edad. Estoy operada de cataratas y aquí estoy con pinturas naif para que se conozcan mucho más”.

Durante todo un mes se podrá dialogar con la diversidad de estilos que convierten hoy a la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena de Sancti Spíritus en una auténtica galería.