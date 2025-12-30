ConfesionEs de Juanelo: Por ahí viene el amolador de tijeras

En su podcast de martes, Juanelo evoca uno de los oficios más autóctonos y prácticamente perdido en las brumas de la memoria colectiva

Juan Eduardo Bernal Echemendía

30 diciembre, 2025 - 5:35am

Juanelo mantiene un interesante podcast sobre tradiciones espirituanas.

