ConfesionEs de Juanelo: Por ahí viene el amolador de tijeras
En su podcast de martes, Juanelo evoca uno de los oficios más autóctonos y prácticamente perdido en las brumas de la memoria colectiva
