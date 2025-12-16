ConfesionEs de Juanelo: ¿Qué fue y dónde se reunía el Club de la Siguaraya?

Sobre una interesante historia de la ciudad de Sancti Spíritus diserta Juanelo en su podcast de martes

Juan Eduardo Bernal Echemendía

16 diciembre, 2025 - 5:05am

El Club de la Siguaraya de Sancti Spíritus es el tema del podcast de este martes.

RELACIONADO CON:

Juan Eduardo Bernal Echemendía

Texto de Juan Eduardo Bernal Echemendía

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025