Confirma presidente dominicano presencia de aviones militares de EEUU

Estos vuelos trasladan equipamiento, materiales logísticos y suministros destinados al personal que trabajará en los campamentos autorizados. (Fotos: PL)

El presidente dominicano, Luis Abinader, confirmó este martes que aviones de Estados Unidos transportan materiales, equipos e insumos para la instalación de campamentos en el Aeropuerto de Las Américas (AILA) y la Base Aérea de San Isidro.

Durante un encuentro con la prensa, el dignatario recordó que estas acciones están contempladas en el acuerdo bilateral suscrito entre ambos gobiernos.

De acuerdo con fuentes castrenses citadas por medios de prensa, estos vuelos trasladan equipamiento, materiales logísticos y suministros destinados al personal que trabajará en los campamentos autorizados, y forma parte del despliegue anunciado el 26 de noviembre pasado durante la visita a este país del secretario de guerra de EEUU, Pete Hegseth.

El convenio permite el uso de espacios delimitados en el AILA y en San Isidro para actividades técnicas de reabastecimiento, transporte de equipos y presencia temporal de norteamericanos, por tiempo limitado, específicamente hasta abril próximo, según Abinader.

Autoridades oficiales describen las operaciones como de carácter técnico y temporal e indican que el uso de las zonas está regulado dentro de los protocolos firmados en 1995 y 2003, y su objetivo es enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.

Organizaciones como Frente Amplio rechazaron la autorización, calificándola de “cláusula de soberanía” que permite a una potencia extranjera ocupar espacios estratégicos en territorio nacional y consideran que la medida sienta un “precedente gravísimo”.

En la misma línea, el Instituto Duartiano advirtió que la presencia de aviones de EEUU en bases aéreas dominicanas compromete la soberanía nacional, y manifestó que los acuerdos no pueden justificar lo que denominó una “intervención indirecta”.