Confirman Trump y Milei alianza en la Casa Blanca

Trump se reunió con Milei al menos cuatro veces en los últimos 10 meses. (Foto: PL)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionó la futura ayuda económica a Argentina a la permanencia en el poder de su fiel aliado, Javier Milei, a quien recibió este martes en la Casa Blanca.

“Si pierde, no seremos generosos con Argentina”, anticipó Trump durante una reunión con Milei este martes en la mansión ejecutiva, pero “si gana, le brindaremos mucha ayuda”, añadió.

Sin embargo, “si no gana, no vamos a perder el tiempo. Porque tienen a alguien cuya filosofía no tiene ninguna posibilidad de hacer que Argentina vuelva a ser grande”, comentó Trump a los periodistas.

Milei asistió a la investidura presidencial en enero y en este momento se enfrenta a unas cruciales elecciones intermedias a finales de octubre, los primeros comicios legislativos desde que asumió el cargo en 2023.

La semana pasada, la administración Trump dio un rescate financiero de 20 mil millones de dólares al banco central argentino y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a tomar «cualquier medida excepcional que fuera necesaria» para estabilizar los mercados en la nación sudamericana.

Bessent declaró el martes en la Casa Blanca que la asistencia estadounidense tenía como objetivo apoyar a Milei en sus intentos de reorientar la economía argentina según su agenda política. «Es mucho mejor tender un puente económico con nuestros aliados, quienes quieren hacer lo correcto, que tener que disparar contra barcos narcoarmados», declaró.

Recién llegado de su viaje relámpago a Israel y Egipto, donde participó en la Cumbre de Paz para Gaza, Trump dio la bienvenida a Milei en una nueva muestra de apoyo del republicano.

Ambos dignatarios se vieron cara a cara hace apenas unos días, durante el Segmento de Alto Nivel del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, celebra en la sede del organismo en Nueva York del 23 al 29 de septiembre.

Trump se reunió con Milei al menos cuatro veces en los últimos 10 meses. Lo hicieron por primera vez en diciembre en Mar-a-Lago, cuando todavía el actual gobernante era presidente electo y no había asumido el cargo. Luego se encontraron en la conferencia conservadora CPAC de febrero y el más reciente tope en Nueva York.

El rescate financiero del Gobierno de Estados Unidos para Argentina no es bien visto entre legisladores demócratas del Congreso.

La senadora demócrata Elizabeth Warren alertó que “es inexplicable que el presidente Trump esté apoyando a un Gobierno extranjero, mientras cierra el nuestro” en referencia a la falta de financiamiento que mantiene paralizado al gobierno federal desde el pasado 1 de octubre.

Warren, principal demócrata en el comité bancario, quien ayudó a redactar la propuesta de ley, dijo que “Trump prometió ‘Estados Unidos primero’, pero se está poniendo a sí mismo y a sus amigos multimillonarios en primer lugar y está pasando la factura a los estadounidenses”.