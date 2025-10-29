Contingente Serafín Sánchez hacia Santiago de Cuba (+fotos y video)

Abanderado el Contingente de trabajadores eléctricos Serafín Sánchez Valdivia. (Fotos: José F. González Curiel/Escambray)

Frente a la adversidad, una vez más la solidaridad de multiplica; así lo asegura el grupo de 70 trabajadores de la Empresa Eléctrica espirituana que este miércoles dejan atrás sus hogares y las familias para llevar luz y esperanza hacia el Oriente cubano duramente golpeado por los embates del huracán Melissa, uno de los más intensos de la última centuria.

En esta ocasión, destacó Roberto Hernández Rojas, director general de la entidad y al frente del Contingente Serafín Sánchez, el grupo está integrado por 70 hombres y mujeres excepcionales, de ellos 40 linieros, ocho técnicos, siete operadores de equipos tecnológicos, 18 administrativos, personal de logística, transporte y choferes con una composición de seis brigadas de líneas y dos de servicios.

El directivo señaló que su primer destino será la provincia de Santiago de Cuba, hacia donde llevan una fuerza capaz de sortear cualquier desafío. “El escenario que enfrentarán no es sencillo. La recuperación tras un desastre natural exige no solo destreza, sino también una gran fortaleza emocional, y ustedes han demostrado en cada jornada de trabajo que son capaces de superar obstáculos, de adaptarse a las circunstancias y de encontrar soluciones creativas, incluso cuando los recursos son limitados”.

En el acto de despedida, presidido por el Consejo de Defensa Provincial y miembros de las organizaciones de masas del territorio, Ekaterina Gowen Dickinson, secretaria general de la CTC en Sancti Spíritus, insistió en el hecho de que, una vez más, como muestra de altruismo y entrega, manos solidarias espirituanas dan su apoyo a provincias hermanas, al tiempo que los llamó a cuidarse los unos a los otros y mantener su seguridad personal para, luego de restaurados los daños, regresar con sus familias sanos y salvos.

Anteriormente, tras una escala nocturna en tierras espirituanas, partieron desde el municipio cabecera hacia la zona oriental contingentes similares de las provincias de La Habana, Artemisa y Pinar del Río.