Correos de Cuba alerta sobre estafas vía SMS con enlaces falsos

Para obtener información oficial sobre la gestión empresarial y los servicios que ofrece Correos de Cuba, los interesados pueden acceder al sitio web institucional www.correos.cu.

El Grupo Empresarial Correos de Cuba alerta desde su red social Facebook a sus clientes sobre la circulación de mensajes SMS provenientes de números extranjeros que contienen enlaces sospechosos.



En su mensaje, la institución exhorta, además, a no acceder a dichos enlaces para evitar posibles estafas y el uso indebido de información personal, al tiempo que aclara que no utiliza este tipo de vía para comunicarse con sus usuarios, por lo que cualquier mensaje de esta naturaleza debe ser considerado como potencialmente fraudulento.



La nota subraya que para obtener información oficial sobre la gestión empresarial y los servicios que ofrece Correos de Cuba, los interesados pueden acceder al sitio web institucional www.correos.cu, donde también está disponible la sección PUEDE COMENTARNOS, habilitada para recibir preguntas y comentarios con respuesta en línea.



Asimismo, la fuente precisa que los usuarios que dispongan de dispositivos móviles con sistema operativo Android pueden descargar la aplicación APK de Correos de Cuba directamente desde el portal web, como vía segura para realizar gestiones y consultas.



La Dirección de Comunicación Organizacional de la OSDE Correos de Cuba reiteró la importancia de mantenerse informados por canales oficiales y proteger los datos personales ante intentos de suplantación o fraude.