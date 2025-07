Crearán en Sancti Spíritus un observatorio agroambiental

La agricultura del país necesita modernizarse para incrementar sus rendimientos y producciones. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Especialistas de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez laboran de conjunto con la Agencia para la Adaptación al Cambio Climático de las Naciones Unidas en un proyecto con vistas a crear aquí un observatorio agroambiental.

“Vamos a recibir una ayuda técnica de especialistas italianos para contribuir a desarrollar la agricultura de precisión con tecnología de avanzada, por ejemplo, con el uso de drones y satélites, porque necesitamos hacer una agricultura inteligente, que las plantaciones tengan lo que necesitan —la humedad, la fertilización, la fumigación, entre otros parámetros y atenciones culturales—, en el momento adecuado para desarrollarse”, detalló Néstor Álvarez Cruz, subdelegado en la Delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente del territorio.

La iniciativa pretende tecnificar y por consiguiente humanizar los trabajos en el campo, todo con el propósito de ahorrar recursos, incrementar los rendimientos de los cultivos y, por ende, la producción de alimentos.

Con un financiamiento inicial de 250 000 dólares, la idea comienza este año, pero podría ampliarse más adelante bajo el principio de la economía circular y con la perspectiva de generar ingresos futuros para lograr la sostenibilidad.

“Este proyecto resulta novedoso para el país y, con vistas a generar ingresos, pretende extenderse incluso con la creación de capacidades para otras naciones de la región de Centroamérica y el Caribe”, aseguró Álvarez Cruz.

Y agregó: “Los bueyes en el siglo XXI no dan y el uso de los tractores puede ser discutible. Hoy se requieren tecnologías donde el hombre participe cada vez menos, porque tenemos cada vez menos hombres y un considerable envejecimiento poblacional. No vamos a tener disponibilidad de fuerza de trabajo a la usanza antigua para guataquear, chapear, ni para hacer otras actividades culturales a los cultivos. Entonces, no nos queda más remedio que introducir la agricultura de precisión para que este sector avance”.