Cristina Fernández agradece su amor y apoyo a Silvio Rodríguez

La expresidenta argentina Cristina Fernández acogió este viernes en su departamento del barrio porteño de Constitución al cantautor Silvio Rodríguez, quien brindará tres conciertos en el Movistar Arena, a partir de este sábado.

“Silvio Rodríguez no requiere demasiada presentación: genial cantautor y poeta cubano y militante comprometido con las causas justas en todo el mundo. Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza”, destacó la exdignataria en X.

“Silvio es exactamente eso… autor y cantor de canciones bellas”, elogió Cristina, quien cumple prisión domiciliaria, además de haber sido proscrita políticamente.

“Silvio está de gira por Latinoamérica y en nuestro país se presentará este fin de semana en el Movistar Arena. Tal vez no lo sepa nunca, pero mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto… y a los oídos de millones de argentinos”, señaló en alusión al bufonesco espectáculo del presidente Javier Milei el pasado lunes en esa misma instalación.

Además de Argentina, ya estuvo en Chile y brindará conciertos en Uruguay, Perú y Colombia.

“Hoy me visitó en San José 1111. Vino con su compañera… Niurka González, reconocida flautista y clarinetista cubana. Fue muy lindo recibirlos y conversar con ellos”, detalló.

“Gracias Silvio por la visita, por tu apoyo y por tu solidaridad”, concluyó Cristina quien cerró su mensaje con un ícono de corazón.

Silvio última hoy su primer concierto mañana sábado, de tres previstos, en Argentina tras regresar luego de siete años como parte de una gira en la que se presentará en cinco países sudamericanos.

El poeta, cantor y compositor, fundador de la Nueva Trova junto, entre otros, a Pablo Milanés, Noel Nicola y Vicente Feliú, visitó y actuó por primera vez en Argentina hace cuatro décadas, en abril de 1984.

En ese entonces –recuerda Mauro Apicella para el diario La Nación- el furor popular por la música de la trova cubana, hizo que las siete funciones programadas del cantautor se convirtieran en 14 en el Estadio Obras.

Silvio se presentó por última vez en Buenos Aires en octubre de 2018. Esa vez hizo dos presentaciones en el estadio Luna Park, y, además, ofreció un recital gratuito para 100 mil personas en Villa Domínico.

En su vocación por los barrios tras arribar a suelo argentino se dirigió el jueves al Centro Cultural La Chicharra, una institución popular en San Norberto, área de Cuartel V, la localidad más alejada del centro urbano del municipio bonaerense de Moreno.

Allí, guitarra en mano, cantó y compartió con niños y jóvenes, una nueva generación que comienza conocer sus canciones, a identificarse con sus contenidos.

A los 78 años Silvio “no ha perdido las mañas ni cierta mordacidad que, en este caso, tiene que ver con la defensa sincera de la palabra y la melodía”, apostilla Apicella.

Y reseña que en la promoción del espectáculo advierte al público en un mensaje: “Importante: este será un concierto para entregarse al arte musical a través de la canción, por lo cual no usaremos pantallas laterales. Gracias por su comprensión”.