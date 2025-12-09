El encanto de las playas de Cuba para disfrutar en invierno (+fotos)

Cuba tiene coherencias perfectas en sus más de 200 playas de entre las que pueden destacarse la muy renombrada Varadero, las del Este capitalino, o las de cayos virginales

Las playas cubanas, son centros de recreo, para tomar sol, leer bajo una sombrilla o descansar. (Fotos Roberto F. Campos)

Las playas en Cuba tienen encanto todo el año debido al agradable clima tropical de este país, lo que se evidencia hoy próximos al cierre de 2025.

Muchos viajeros que llegan a la isla lo hacen en primer lugar por sus playas, debido a que carecen de ellas en sus países o simplemente buscan conocerlas.

De ahí, que en la actualidad la región centro-norte de este archipiélago esté abierta a viajeros y sus familias, estimulados por la belleza y tranquilidad de tales lugares.

Como ejemplo, más allá del famoso balneario de Varadero, está que las playas de los cayos que componen el área nombrada Jardines del Rey son privilegiadas, con arena fina, clima apropiado -incluso en invierno- y algunas muy apartadas e intimas.

De los 588 kilómetros de playa de la isla, aparecen 256 como parte de 12 regiones turísticas principales, con buenas instalaciones hoteleras y náuticas, según informes del Ministerio de Turismo (Mintur).

Las playas cubanas, además de ser centro de recreo, para tomar sol, leer bajo una sombrilla o descansar, en Cuba tienen una infraestructura que permite las prácticas de diversos deportes como velas ligeras, motos acuáticas, kayak, o buceo, facilitados por marinas y puntos náuticos.

La más mencionada es Varadero, a 140 kilómetros hacia el este de La Habana, pero existen otras muchas distinguidas como Santa Lucía (oriente), María Aguilar (centro-sur), Guardalavaca (oriente) o exóticas como Las Tumbas (occidente), y Cayo Largo del Sur (occidente).

Sin embargo, desde hace ya varios años las de Jardines del Rey tienen un atractivo muy particular, por su intimismo.

Y pongamos un motivo y ejemplo acertado, con la exótica e imprescindible Playa Pilar. Cerca de 40 kilómetros de paradisíacas riberas encierran los cayos Coco, Guillermo, Paredón Grande y Antón Chico, casi todas en un entorno virgen.

En ese punto de la geografía cubana –al norte de la provincia de Ciego de Ávila- sobresalen las playas Larga, Flamenco, Las Coloradas, La Jaula, Los Pinos, Prohibida, El Paso y Pilar, esta última considerada entre las más bellas del país.

Ubicada en Cayo Guillermo, Playa Pilar ofrece un agraciado paisaje, ideal para el descanso y la relajación.

Muy visitada por los turistas, su nombre hace un perenne homenaje al escritor estadounidense Ernest Hemingway, debido al bautizo de su yate, con el que realizaba recorridos por las costas cubanas (navegó por esos lugares).

La playa Pilar está protegida por una barrera coralina y posee en sus alrededores abundancia de peces y corales, que la convierten en punto importante para el buceo y las excursiones náuticas.

A la entrada se aprecia una gran franja de arena blanquecina, de casi un kilómetro de extensión, donde se ubica una duna, y como esta existen otras muchas, tanto en ese lugar como en todo el archipiélago cubano.