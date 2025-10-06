Cuba denuncia impunidad de EEUU en crimen terrorista de Barbados (+fotos)

Familiares de las víctimas, deportistas y población en general, acudieron este lunes a la tradicional peregrinación en el capitalino cementerio Cristóbal Colón para rendir tributo a las víctimas del atentado en el que perecieron 24 integrantes del equipo juvenil cubano de esgrima

Cuba honra a las 73 vidas que se perdieron en este ataque y conmemora el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado. (Fotos: PL)

La voladura de un avión civil cubano con 73 personas, hace hoy 49 años, fue recordado aquí como prueba de la complicidad del gobierno de Estados Unidos en actividades terroristas contra la isla caribeña.

El crimen ejecutado sobre las costas de Barbados, y que acabó con la vida de 73 personas -57 cubanos, 11 guyaneses y cinco coreanos-, renueva cada año la denuncia de Cuba por la impunidad que aún rodea al hecho, pese a la confesión de sus autores y las pruebas periciales que lo confirman.

Familiares de las víctimas, deportistas y población en general, acudieron este lunes a la tradicional peregrinación en el capitalino cementerio Cristóbal Colón para rendir tributo a las víctimas del atentado en el que perecieron 24 integrantes del equipo juvenil cubano de esgrima.

Los jóvenes retornaban a casa con la satisfacción de haber ganado todos los títulos en disputa en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de la disciplina.

Cuba no olvida a los caídos en el atroz asesinato porque son el legado de la esperanza y la justicia, afirmó el secretario general del sindicato de la Industria Alimentaria y Pesca, Jorge Luís Fajardo, al intervenir en el acto ante las máximas autoridades de La Habana y del Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Inder).

El dirigente evocó asimismo la sentencia del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en la despedida de duelo: “…No podemos decir que el dolor se comparte. El dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. ¡Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla!”.

De acuerdo con investigaciones, los terroristas de origen cubano Luis Posada Carriles (1928-2018) y Orlando Bosch Ávila (1926-2011), al servicio de agencias de inteligencia de Estados Unidos, diseñaron el plan de magnicidio.

Mientras, pruebas testificales apuntan a Freddy Lugo y Hernán Ricardo como autores materiales del trágico hecho, y a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) como financista y protectora de sus agentes terroristas quienes recibieron el favor de la justicia estadounidense tras juicios amañados, absoluciones cuestionables y condenas incumplidas.