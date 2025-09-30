Cuba habilita nuevo servicio de carga en trenes nacionales

El servicio permite transportar volúmenes desde una hasta seis toneladas, siempre como cargas acompañadas, lo que significa que el cliente realiza el viaje en la misma fecha de traslado

El Mitrans exhortó a los usuarios a utilizar este servicio como alternativa económica y segura para el movimiento de cargas.

El Ministerio del Transporte (Mitrans) informó, en su perfil en Facebook, que se habilitó un nuevo servicio para el traslado de cargas en los trenes nacionales de pasajeros, disponible para personas naturales y jurídicas, en las principales rutas del país.

Según la nota oficial, el servicio permite transportar volúmenes desde una hasta seis toneladas, siempre como cargas acompañadas, lo que significa que el cliente realiza el viaje en la misma fecha de traslado.

Entre los productos que podrán trasladarse figuran paquetería, bultos, equipos electrónicos y mercancías diversas, con la condición de cumplir los requisitos establecidos en materia de seguridad y embalaje.

La entidad precisa que, en el caso de bicicletas, motorinas o motocicletas, se prohíbe el embarque con baterías instaladas o con combustible en los depósitos, en correspondencia con las normas de seguridad vigentes.

La tarifa aprobada asciende a 14,98 pesos cubanos (CUP) por kilómetro recorrido desde el origen hasta el destino, con un recargo adicional del 5 por ciento en los casos de exclusividad del servicio.

El Mitrans indicó que las agencias de Rutas Nacionales en Holguín, Bayamo, Santiago de Cuba y Guantánamo están habilitadas para ofrecer información y gestionar las solicitudes de los clientes, y recalcó que esta modalidad busca diversificar las opciones de traslado de mercancías, aprovechar la capacidad instalada del sistema ferroviario, y contribuir a la eficiencia en la transportación nacional.

El organismo reiteró que se mantendrá la supervisión del cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad, y exhortó a los usuarios a utilizar este servicio como alternativa económica y segura para el movimiento de cargas.

(Con información de Transporte Espirituano)