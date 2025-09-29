Cuba por fortalecer nexos con la Unión Europea

Así lo manifestó el canciller Bruno Rodríguez con motivo del aniversario 37 del establecimiento de las relaciones diplomáticas

Reafirmamos nuestra disposición a continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales, aseguró el canciller cubano Bruno Rodríguez.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, reafirmó este lunes la disposición de Cuba de continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales con la Unión Europea sobre la base del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC).

Así lo manifestó el canciller en la red social X con motivo del aniversario 37 del establecimiento de las relaciones diplomáticas.

«Celebramos el 37 aniversario de las relaciones entre la Unión Europea y #Cuba. Reafirmamos nuestra disposición a continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales sobre la base del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación», escribió Rodríguez en la red social X.

La Unión Europea abandonó en 2016 la denominada Posición Común, alentada por el Gobierno español de José María Aznar, que mantuvo por 20 años alejada la posibilidad del entendimiento y la colaboración en temas sensibles para las 27 naciones integrantes del bloque y el país antillano.

El ADPC permitió intensificar la cooperación y generó oportunidades de intercambio sobre un amplio abanico de temas de interés mutuo que incluyen los derechos humanos, las medidas coercitivas unilaterales y el desarrollo sostenible.